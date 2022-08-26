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Забайкальский нацпарк показал умилительные фото нерп

Источник:
Sibnet.ru
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Забайкальском национальный парк опубликовал фотографии милых и счастливых нерп, которые загорают на Ушканьих островах.

Ушканьи острова идеальны для отдыха байкальских нерп. Медведей на островах нет, от ветра защищает берег, есть корм и удобные стоящие в воде камни, с них легко скатиться в море.

Эти нерпы живут только на Байкале. До сих пор ученые не знают точно, откуда они появились в пресном озере. Мало известно и о жизни этих животных — большую часть жизни нерпа проводит в холодной воде.

Природа наградила этих животных не только милой наружностью, которая привлекает сотни туристов, но также превосходным слухом и зрением. Длина тела нерпы достигает 165 сантиметров. Средний вес – 50 килограммов.

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