Майнинг-ферму обнаружили в алтайской больнице

Работник республиканской больницы в Горном Алтае организовал майнинг-ферму в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, сообщает МВД по РФ.

Уточняется, что в феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, 30-летний специалист по защите информации республиканской больницы на Алтае решил дополнительно заработать.

Через домашний компьютер он попробовал получить криптовалюту, но техника не справилась с задачей. Тогда он решил испытать удачу на рабочем месте. Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении бывшего ковид-госпиталя, он начал добывать криптовалюту с подключением к линии электросети медучреждения.

Примерно год мужчина незаконно пользовался электроэнергией, поступающей в республиканскую больницу, причинив материальный ущерб, на сумму почти 400 тысяч рублей.

Правоохранители задержали мужчину. Его подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Он признал свою вину.

По месту жительства и на рабочем месте подозреваемого проведены обыски. Изъято компьютерное оборудование, приносящее незаконный доход: видеокарты, жесткие диски, системные блоки, а также специализированные технические средства для добычи криптовалюты.