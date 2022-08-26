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Майнинг-ферму обнаружили в алтайской больнице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexandr Gromov / CC BY-SA 4.0

Работник республиканской больницы в Горном Алтае организовал майнинг-ферму в помещении, где ранее находился госпиталь больных COVID-19, сообщает МВД по РФ.

Уточняется, что в феврале прошлого года, испытывая материальные трудности, 30-летний специалист по защите информации республиканской больницы на Алтае решил дополнительно заработать.

Через домашний компьютер он попробовал получить криптовалюту, но техника не справилась с задачей. Тогда он решил испытать удачу на рабочем месте. Подключив системный блок к серверному оборудованию, располагающемуся в помещении бывшего ковид-госпиталя, он начал добывать криптовалюту с подключением к линии электросети медучреждения.

Примерно год мужчина незаконно пользовался электроэнергией, поступающей в республиканскую больницу, причинив материальный ущерб, на сумму почти 400 тысяч рублей.

Правоохранители задержали мужчину. Его подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Он признал свою вину.

По месту жительства и на рабочем месте подозреваемого проведены обыски. Изъято компьютерное оборудование, приносящее незаконный доход: видеокарты, жесткие диски, системные блоки, а также специализированные технические средства для добычи криптовалюты.

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