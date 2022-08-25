Следователи Республики Алтай возбудили уголовное дело после того, как в регионе опрокинулся автомобиль с новосибирскими туристами, среди которых были дети 6 и 10 лет.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале августа. Автомобиль ГАЗ-66, принадлежащий одной из туристических компаний, доставлял туристов из Чемала к Каракольским озерам.

Во время экскурсии на горной дороге двигатель заглох, автомобиль съехал назад и опрокинулся на левый борт. В это время в кузове находились туристы, включая детей, которые получили травмы. Уточняется, что к медикам в республике туристы не обращались, всех обследовали по месту жительства в Новосибирске.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Следователи изъяли и осмотрели автомобиль. Для определения исправности рулевого управления и тормозной системы назначена судебная автотехническая экспертиза. По месту жительства пострадавших направлено поручение об их допросе. Также запрошены медицинские документы для назначения судебных медицинских экспертиз.

Уточняется, что директор туристической компании и водитель автомобиля проживают за пределами Республики Алтай и уклоняются от явки к следователю. В полицию направлено поручение об установлении местонахождения и обеспечения их участия в проверочных мероприятиях.

Каракольские озера – одна из достопримечательностей Горного Алтая, пользуется большой популярностью у туристов, несмотря на то, что добираться к ним приходится практически по бездорожью. В последние годы власти продвигают проект строительства безопасной дороги в этом направлении.