НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опрокинувшееся с туристами авто на Алтае спровоцировало уголовное дело

Источник:
Sibnet.ru
276 0
Фото: Maksim Teltsov / CC BY 3.0

Следователи Республики Алтай возбудили уголовное дело после того, как в регионе опрокинулся автомобиль с новосибирскими туристами, среди которых были дети 6 и 10 лет. 

По данным ведомства, инцидент произошел в начале августа. Автомобиль ГАЗ-66, принадлежащий одной из туристических компаний, доставлял туристов из Чемала к Каракольским озерам.

Во время экскурсии на горной дороге двигатель заглох, автомобиль съехал назад и опрокинулся на левый борт. В это время в кузове находились туристы, включая детей, которые получили травмы. Уточняется, что к медикам в республике туристы не обращались, всех обследовали по месту жительства в Новосибирске.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Следователи изъяли и осмотрели автомобиль. Для определения исправности рулевого управления и тормозной системы назначена судебная автотехническая экспертиза. По месту жительства пострадавших направлено поручение об их допросе. Также запрошены медицинские документы для назначения судебных медицинских экспертиз.

Уточняется, что директор туристической компании и водитель автомобиля проживают за пределами Республики Алтай и уклоняются от явки к следователю. В полицию направлено поручение об установлении местонахождения и обеспечения их участия в проверочных мероприятиях.

Каракольские озера – одна из достопримечательностей Горного Алтая, пользуется большой популярностью у туристов, несмотря на то, что добираться к ним приходится практически по бездорожью. В последние годы власти продвигают проект строительства безопасной дороги в этом направлении.

Еще по теме
Эстония испугалась детонации российских удобрений
Заключенные СИЗО в Кемерове взяли заложников
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
Беспилотник сбили над штабом Черноморского флота
смотреть все
ЧП #Происшествия #Республика Алтай #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Shaman спел гимн России. ВИДЕО
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин увеличил штатную численность армии
Россия вопреки санкциям нарастила доходы
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы
Россия завершила испытания «царь-двигателя»
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Шойгу объяснил медленные темпы операции на Украине
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
42
Германия усомнилась в продолжении поставок оружия на Украину
40
США выделят Украине рекордные деньги на покупку оружия
39
Шойгу раскрыл, сколько раз применялся гиперзвуковой «Кинжал»