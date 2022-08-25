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Матери-героини получат государственный миллион

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплат денежных поощрений матерям-героиням, сообщается на сайте правительства.

Теперь женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», которое присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей, будут получать по 1 миллиону рублей. Им также вручат орден «Мать-героиня» из золота с бриллиантом и эмалью.

Для родителей, награжденных орденом «Родительская слава», поощрение составит 500 тысяч рублей. Кроме этого, обладатели медали ордена «Родительская слава» получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей, следует из документа.

«Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награжденным в 2022 году. В дальнейшем деньги на эти цели будут закладываться в соответствующих статьях федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Указ об учреждении звания «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей, был подписан президентом Владимиром Путиным 15 августа 2022 года.

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