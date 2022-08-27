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Представлен сгибаемый OLED‑монитор

Источник:
Sibnet.ru
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Компания CORSAIR совместно с LG Display представила сгибаемый игровой монитор XENEON FLEX 45WQHD240. Подобный подход позволяет самостоятельно регулировать кривизну и использовать экран не только для геймерских нужд, но и для офисных задач.

Экран диагональю 45 дюймов выполнен в ультрашироком формате 21:9. Разрешение 3440 на 1440 пикселей, максимальная яркость составляет 1000 нит, контрастность — 1 350 000:1, время отклика — 0,03 мс. Частота обновления 240 Гц и технологии NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Использование инновационных технологий позволило сделать экран гнущимся и вручную регулировать кривизну до рекордного «очень круглого» показателя 800R, что соответствует части окружности радиусом 800 мм.

Монитор пока продемонстрировали только в тестах. Подробную информацию о сроках запуска, доступности и ценах обещали обнародовать позже.

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Топ комментариев

pepelmetal

Слово в слово про салорейховцев)

mosquito__2010

Американец же сказал что это для них "всего лишь футбольный матч". Потому да.

D762

Там где-то иркут -69 на меже задерживается, видимо развёрнутое толкование готовит.

Disobedient

Почему российские предприятия в европпе присваивают, деньги сырье и т.п. просто воруют. А в России их...