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Стартовал осенний этап туристического кешбэка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Осенний этап продаж по программе туристического кешбэка стартовал в России, он продлится с 25 августа по 10 октября, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации, отмечается в сообщении. Единственным условием частичного возврата денег является оплата тура или проживания в гостинице картой «Мир».

На поездки по России кешбэк составит 20% от стоимости тура, максимальная выплата — 20 тысяч рублей. При этом повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей действует на поездки в отели и санатории Дальнего Востока.

Фактическая продолжительность программы зависит от спроса. Если выделенные государством деньги закончатся раньше 10 октября, ее свернут досрочно. На сегодня программой уже воспользовалось более 4,3 миллиона туристов.

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Жизнь #Туризм
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