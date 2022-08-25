Guardian перечислила пять вариантов развития ситуации на Украине

Обозреватель британской газеты The Guardian Дэн Саббаг перечислил
пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести
месяцев.
Сценарий первый: специальная военная операция России
продлится минимум год, но интенсивность конфликта уменьшится. Никакие
переговоры в ближайшие полгода между Москвой и Киевом вестись не будут.
Сценарий второй: Украина откажется от контрнаступлений. Она сконцентрируется
на тактике партизанских рейдов и нанесения ударов с помощью дальнобойных
ракетных систем.
Сценарий третий: Россия продолжит медленное наступление, но больше
внимания станет уделять территориям, уже взятым под контроль.
Сценарий четвертый: наступление зимы даст возможности той
стороне, которая сумеет лучше к ней подготовиться. Москва рассматривает приход
холодов, как дополнительную возможность заключить мир на своих условиях.
Сценарий пятый: ситуацию на Украине решит Запад. Вопрос в
том, захочет ли победы Киева или чтобы он «просто удержался». Все понимают, что
без западной помощи украинская армия долго не протянет. Без поддержки Запада
может рухнуть и экономика Украины. Готова ли Европа на эти жертвы.
Siberian sinnerСША и их ручные Бобики.Ни капли не удивлён.Мнение самих жителей Окраины никого не интересует, как я понимаю....
~ST~Владельцы гуантанамо смеют рассуждать о законности?!
Siberian sinnerДа за СЕБЯ всегда все вменяемые страны, за СЕБЯ, в первую очередь.В геополитике между государствами никакой...
Siberian sinnerТебе говорили, что у тебя мышление подростка?Причём настолько унылое, скучное и предсказуемое, что непроизвольно...