Guardian перечислила пять вариантов развития ситуации на Украине

Обозреватель британской газеты The Guardian Дэн Саббаг перечислил пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.

Сценарий первый: специальная военная операция России продлится минимум год, но интенсивность конфликта уменьшится. Никакие переговоры в ближайшие полгода между Москвой и Киевом вестись не будут.

Сценарий второй: Украина откажется от контрнаступлений. Она сконцентрируется на тактике партизанских рейдов и нанесения ударов с помощью дальнобойных ракетных систем.

Сценарий третий: Россия продолжит медленное наступление, но больше внимания станет уделять территориям, уже взятым под контроль.

Сценарий четвертый: наступление зимы даст возможности той стороне, которая сумеет лучше к ней подготовиться. Москва рассматривает приход холодов, как дополнительную возможность заключить мир на своих условиях.

Сценарий пятый: ситуацию на Украине решит Запад. Вопрос в том, захочет ли победы Киева или чтобы он «просто удержался». Все понимают, что без западной помощи украинская армия долго не протянет. Без поддержки Запада может рухнуть и экономика Украины. Готова ли Европа на эти жертвы.