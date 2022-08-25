Шевчук обжаловал приговор за дискредитацию армии

Музыкант Юрий Шевчук обжаловал штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России, такой приговор был вынесен после высказываний артиста на концерте в Уфе.

Адвокат Юрия Шевчука подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении за дискредитацию вооруженных сил России на концерте в Уфе (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщил правозащитник Павел Чиков в телеграм-канале.

Защита Шевчука просит Верховный суд Башкортостана решение о штрафе отменить, производство по делу прекратить.

16 августа суд признал Юрия Шевчука виновным по делу в дискредитацию армии и назначил штраф в 50 тысяч рублей.