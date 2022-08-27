Xiaomi представила дешевую умную розетку

Xiaomi анонсировала новую модель смарт-розеток — Mijia Smart Socket 3. Умная розетка способна учитывать расход энергии, поддерживает голосовое управление, команды фирменного приложения и интегрируется в систему умного дома.

Устройство получило защиту от перегрева и перегрузки, способно работать по пользовательским настройкам пределов мощности. Контакты закрыты специальными шторками от попадания пыли и для обеспечения детской безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Xiaomi показала умные часы Watch S1 Pro

Умную розетку можно использовать для управления обычными приборами, например, обогревателями. Mijia Smart Socket 3 поддерживает сценарии, позволяющие включить отопление до возвращения пользователя с работы, а затем самостоятельно отключить его.

При интеграции в умный дом работа устройства будет регулироваться датчиками температуры. Стоит новая розетка Xiaomi всего 59 юаней (515 рублей).