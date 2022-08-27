НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi представила дешевую умную розетку

Источник:
Sibnet.ru
241 0
Умная розетка Mijia Smart Socket 3
Фото: © Xiaomi

Xiaomi анонсировала новую модель смарт-розеток — Mijia Smart Socket 3. Умная розетка способна учитывать расход энергии, поддерживает голосовое управление, команды фирменного приложения и интегрируется в систему умного дома. 

Устройство получило защиту от перегрева и перегрузки, способно работать по пользовательским настройкам пределов мощности. Контакты закрыты специальными шторками от попадания пыли и для обеспечения детской безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕXiaomi показала умные часы Watch S1 Pro

Умную розетку можно использовать для управления обычными приборами, например, обогревателями. Mijia Smart Socket 3 поддерживает сценарии, позволяющие включить отопление до возвращения пользователя с работы, а затем самостоятельно отключить его. 

При интеграции в умный дом работа устройства будет регулироваться датчиками температуры. Стоит новая розетка Xiaomi всего 59 юаней (515 рублей).

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Xiaomi выпустила доступный игровой смартфон с полноценным SSD
Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 2
Xiaomi представила человекоподобного робота. ВИДЕО
Xiaomi выпустила доступный 4K‑телевизор
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Гаджеты
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
8099
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
6166
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
5773
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
8997
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
7257
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
3862
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
8942
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
9459
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
14645
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
14776
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Shaman спел гимн России. ВИДЕО
Новая нефть: литий станет главным металлом России?
«Почта России» запустила сервис для заказа товаров из США
Путин назначил новую выплату родителям школьников
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

slavaynin

"Это будет самая сложная зима")

d6w58vnowu

обезьяна, таки, доигралась с гранатой...

pepelmetal

Слово в слово про салорейховцев)

Disobedient

Пусть организаторы перед выступлением скрины ее записей выложат и аудио файлы. Пусть публика знает кем...