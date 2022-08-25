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Wildberries вернул бесплатный возврат товаров для половины клиентов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Wildberries вел новую ценовую политику на возвраты

Wildberries ввел динамический тариф на возврат

Компания Wildberries ввела динамический тариф на возвраты товаров, они будут меняться и зависеть от сезонности и покупательской истории, как это бывает в агрегаторах такси, когда в часы пик тариф дороже.

«В дальнейшем тарифы на возврат, как и покупательская скидка, будут динамичными — в зависимости от сезонности, загруженности логистических систем, индивидуальной покупательской истории, количества возвращенных вещей», — сказал ТАСС представитель Wildberries.

Представитель Wildberries отметил, что компания тестирует программу ответственных покупок около года. С ней видимо и связано, что стоимость возврата постоянно меняется.

Компания отмечает, что благодаря тестированию люди стали чаще совершать осознанные заказы, уменьшилось на 30% количество брака и случаев злоупотреблений бесплатными сервисами. Это позволяет расширять программу лояльности, то есть сделать для части клиентов бесплатный возврат.

«Мы расширили нашу программу лояльности для более чем 50% клиентов и не взимаем плату за обратную логистику для ответственных покупателей с небольшой долей возврата товаров», — сообщил представитель Wildberries.

Он не пояснил, как клиент может этого добиться. Тем более у пользователей даже с 100% суммой выкупа, указан платный возврат на сумму 100 рублей.

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