Wildberries вернул бесплатный возврат товаров для половины клиентов

Wildberries вел новую ценовую политику на возвраты
Wildberries ввел динамический тариф на возврат
Компания Wildberries ввела динамический тариф на возвраты
товаров, они будут меняться и зависеть от сезонности и покупательской истории,
как это бывает в агрегаторах такси, когда в часы пик тариф дороже.
«В дальнейшем тарифы на возврат, как и покупательская
скидка, будут динамичными — в зависимости от сезонности, загруженности
логистических систем, индивидуальной покупательской истории, количества
возвращенных вещей», — сказал ТАСС представитель Wildberries.
Представитель Wildberries отметил, что компания тестирует программу
ответственных покупок около года. С ней видимо и связано, что стоимость
возврата постоянно меняется.
Компания отмечает, что благодаря тестированию люди стали
чаще совершать осознанные заказы, уменьшилось на 30% количество брака и случаев
злоупотреблений бесплатными сервисами. Это позволяет расширять программу
лояльности, то есть сделать для части клиентов бесплатный возврат.
«Мы расширили нашу программу лояльности для более чем 50%
клиентов и не взимаем плату за обратную логистику для ответственных покупателей
с небольшой долей возврата товаров», — сообщил представитель Wildberries.
Он не пояснил, как клиент может этого добиться. Тем более у пользователей даже с 100% суммой выкупа, указан платный возврат на сумму 100 рублей.