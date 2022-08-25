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Программу для набора текста силой мысли показали на «Технопроме»

Источник:
Sibnet.ru
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Компания «Нейрочат» представила на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске систему, с помощью которой парализованный после инсульта человек может набирать на компьютере сообщения и общаться с родными, сообщила Sibnet.ru представитель компании Ксения Неудачина.

Инсульт — внезапное нарушение мозгового кровообращения ежегодно поражает 450 тысяч человек в России. Он часто вызывает паралич.

Сервис «Нейрочат» состоит из шлема, считывающего мозговую активность, и экрана, на котором хаотично загораются буквы. Если человек хочет набрать «Привет», то, когда мигает буква «П» он мысленно сосредотачивается на этой букве.

Так, буква за буквой или выбирая готовые слова, человек печатает целые предложения. С помощью системы можно также переписываться в мессенджерах и «ВКонтакте».

Система «Нейрочат» стоит в около 50 реабилитационных центрах Москвы, ее также покупают частные лица. Стоит она 120 тысяч рублей, либо ее можно арендовать за 10 тысяч рублей в месяц.

Разработчики совершенствуют систему. Они создают на базе системы «Нейрочат»  приложения, позволяющие развивать внимание, память, скорость реакции за счет анализа работы головного мозга и передачи команд на компьютер.

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