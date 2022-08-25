Новую программу расселения из аварийного жилья запустят в России

Правительство России запустит новую программу расселения граждан из аварийного жилья — в 2022-2023 года на нее выделят из федерального бюджета 45 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа охватит многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. «Правительство запускает новую программу, она ускорит снос и реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года»,— сказал Мишустин на заседании правительства.

По его словам, программа позволит переселить около 50 тысяч человек с почти 1 миллиона квадратных метров. Первыми средства получат девять регионов, которые выполнили задачи по расселению аварийного жилья до 1 мая. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург.

Предусмотреть в бюджете средства на расселение граждан президент Владимир Путин поручил правительству еще год назад по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия».