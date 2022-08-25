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Модернизированный Ан-2 столкнулся с проблемами с российским двигателем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Производство самолета ТВС-2МС, модернизированного «кукурузника» Ан-2», остающегося единственным в региональной малой авиации, может встать на паузу. На него ставят двигатель и винт США, что теперь затруднительно из-за санкций, а разработка российских аналогов откладывается. 

Производитель ТВС-2МС «Русавиапром» из Новосибирска просил у кабмина на создание российских двигателя и винта 9 миллиардов рублей. Однако в Минпромторге заявили, что сперва самолет должен пройти сертификацию, пишут «Известия» со ссылкой на министерство.

Разработчик нового «кукурузника», Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина, уже подал заявку в Росавиацию на сертификацию самолета ТВС-2МС.

В Минпромторге уточнили, что для изготовления копий двигателя и винта по американским образцам и запуска серийного производства этих деталей в России надо провести полный цикл сертификационных работ — испытаний, расчетов, анализов. По данным ведомства, на это может уйти от трех до пяти лет.

ТВС-2МС — модернизированная версия Ан-2. СибНИА заменил поршневой двигатель АШ-62ИР на турбовинтовой TPE331-12 (Honeywell), а четырехлопастный винт АВ-2 на пятилопастный Hartzell. Машина получила в 2015 году аттестат о годности к эксплуатации — такой документ выдавали вместо стандартного сертификата, который находился на утверждении регламента. 

Самолет эксплуатируют в основном в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы.

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