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Россия предложила союзникам расчеты в тенге и сомах

Источник:
РБК
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Фото: © pxhere.com

Россия предложила на Евразийском межправительственном совете, который пройдет 25 и 26 августа, рассмотреть вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в торговле, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Россия предложит обеспечить работу национальных платежных систем в странах-участниках союза. Сейчас свои платежные системы есть в четырех странах: «Мир» в России, «Армениан Кард» в Армении, «Белкарт» в Белоруссии и «Элкарт» в Киргизии.

Москва также предложит подключить до конца 2022 года центральные банки стран ЕАЭС к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (российский аналог SWIFT), а также подключить к ней банки, обслуживающие взаимный товарооборот.

Российская делегация собирается предложить запустить торги валютными парами в нацвалютах ЕАЭС на биржах стран союза. Кроме этого, Россия собирается обсудить возможный запуск торговли товарно-сырьевыми активами в нацвалютах.

По данным Евразийской экономической комиссии, по итогам 2021 года на долю рубля пришлось 71,5% операций внутри ЕАЭС. Еще 26,2% операций было совершенно в долларах и евро, в тенге – 1,4%, 0,2% — в белорусских рублях.

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