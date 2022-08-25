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Умер актер «Молодежки» и «Интернов» Максим Пинскер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Актер Максим Пинскер, известный по вторым ролям в сериалах «Интерны» и «Молодежка», скончался в возрасте 58 лет.

«В больнице умер, в Москве сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло», — цитирует ТАСС бывшую супругу актера Ирину Пинскер.

Телеграм-канал Mash со ссылкой на сына актера сообщил, что после 20 августа актер почувствовал себя плохо, он жаловался на боли в ноге. Пинскера госпитализировали и поставили диагноз — заражение крови. Инфекция попала в спинной мозг, позднее у пациента остановилось дыхание.

Жена брата Максима Пинскера написала в соцсети, что семье актера нужна финансовая помощь в организации похорон. «У семьи были тяжелейшие времена и денег нет от слова "совсем"», — говорится в сообщении.

Максисм Пинскер наиболее известен по ролям в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», «Возмездие», «Молодые и злые», фильмах «Дурак», «Тяжеловес», «Удача напрокат», «Родные». У него осталось трое детей, самому младшему из которых 15 лет.

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