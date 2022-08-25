Рублю предсказали переломный момент осенью

Повлиять на снижение курса рубля осенью может только возросший спрос на валюту, но пока нет причин для его возникновения, считает экономист Лазарь Бадалов.

Традиционно осень считается для рубля не самым благоприятным периодом, но в этом году может произойти исключение, сказал агентству «Прайм» Бадалов. Раньше на осенний период приходились выплаты по внешним долгам, а также усиливался спрос на импорт накануне нового года. Все это ослабляло рубль, но теперь может быть иначе, отметил эксперт

«Традиционный фактор давления на курс рубля — это спрос со стороны населения. Но сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот. Курс рубля сохраняет стабильность в такой ситуации, интервенций на ослабление рубля со стороны Банка России тоже не стоит ожидать опять же из-за санкций», — пояснил Бадалов.

По его словам, выплаты по внешним долгам из-за санкций, по сути, переведены в рублевые платежи, а импорт существенно сократился из-за логистических трудностей. Тот импорт, который все еще сохраняется, почти полностью оплачивается в рублях или валютах дружественных стран.

Получается так, что санкции, которые должны были обвалить курс рубля, повлияли на него совершенно иным образом, констатировал Бадалов.