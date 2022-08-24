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Трансляции камер по всему миру оказались в свободном доступе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Камеры китайского производителя Hikvision содержат критическую уязвимость, которую легко использовать для получения свободного доступа к трансляции, выяснили специалисты по цифровой безопасности компании Cyfirma.

Всего под угрозой более 80 тысяч камер, пишет SecurityLab. По данным экспертов, данные камеры используют в 100 странах мира. Хакеры могут получить к ним доступ, отправляя модифицированные запросы на уязвимый сервер.

На хакерских форумах продают доступ к сети уязвимых камер. Их также можно использовать для организации гигантского ботнета. Не исключен интерес к уязвимости и правительств разных стран — камеры можно использовать для слежки.

Клиентам Hikvision уже порекомендовали установить последнее доступное обновление прошивки, сменить пароль и изолировать сеть камер от критически важной инфраструктуры.

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RenegaTT

Турки как всегда одной жопой на 2х стульях пытаются усидеть )))

D762

Виш ли, какое дело то! Там народу Крыма, на их заявления а = на твою поддержку, глобально... ну ты понял.

Siberian sinner

Ты сейчас только что "...срок с пола поднял" ©Правильно моя покойная бабушка говорила ( Царствие ей Небесное)...

Alhazred

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