США выделят Украине рекордные деньги на покупку оружия

США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму 2,98 миллиарда долларов, заявил президент Джо Байден. Американский лидер также поздравил украинцев с Днем независимости, который отмечается 24 августа.

По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

Помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины предполагает, что администрация США будет закупать оружие для Киева у промышленности, а не забирать из запасов вооруженных сил.

США выделяют уже третий пакет военный помощи Украине за месяц. Последний совершенный транш составил 775 миллионов долларов. В начале августа американские власти выделили Киеву 550 миллионов долларов.