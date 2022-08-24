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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США выделят Украине рекордные деньги на покупку оружия

Источник:
Reuters
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи на общую сумму 2,98 миллиарда долларов, заявил президент Джо Байден. Американский лидер также поздравил украинцев с Днем независимости, который отмечается 24 августа.

По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

Помощь в рамках инициативы содействия безопасности Украины предполагает, что администрация США будет закупать оружие для Киева у промышленности, а не забирать из запасов вооруженных сил.

США выделяют уже третий пакет военный помощи Украине за месяц. Последний совершенный транш составил 775 миллионов долларов. В начале августа американские власти выделили Киеву 550 миллионов долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Оружие
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