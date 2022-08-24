Поддержка Samsung попросила пользователя разбить бракованный SSD

Немецкая служба поддержки Samsung порекомендовала пользователю нанести физический урон SSD перед отправкой производителю. Такой странный совет был дан в целях защитить персональную информацию клиента.

Создатель IT-портала Igor’s Lab Игорь Валлоссек рассказал историю о том, как один клиент Samsung столкнулся со странным способом защиты конфиденциальных данных при замене SSD.

Пользователь обратился в службу поддержки по причине неработоспособности SSD-накопителя 980 Pro. Он подтвердил поломку фирменной утилитой Samsung Magician и затребовал замену бракованного диска.

В поддержке не стали отрицать поломку, но для защиты пользовательских данных порекомендовали перед отправкой разбить диск молотком или просверлить его. Процедуру попросили заснять на фото, чтобы удостовериться в том, что покупатель в курсе в каком виде отправляет устройство в сервис.

Как восстановить данные на смартфоне

Подобный подход к замене дисков связан с тем, что покупатели часто отказываются от гарантийного возврата бракованных или сломавшихся накопителей из-за того, что на них находятся конфиденциальные данные. Это приводит к накоплению негативных комментариев и может наносить урон имиджу бренда.

SIBNET.RU В TELEGRAM