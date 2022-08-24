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Папа римский назвал гибель Дугиной безумием

Источник:
РИА Новости
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Фото: Long Thiên / CC BY-SA 2.0

Папа римский Франциск назвал гибель журналистки Дарьи Дугиной примером безумия войны и призвал к прекращению боевых действий на Украине.

«Я надеюсь, что будут предприняты конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению угрозы ядерной катастрофы в Запорожье. Я храню в сердце пленных, особенно тех, кто находится в сложных условиях, и прошу ответственные органы власти принять усилия для их освобождения», — цитирует РИА Новости обращение понтифика.

Он добавил, что думает о многочисленных погибших, беженцах, раненых и о российских и украинских детях, которые стали сиротами. По его словам, у сиротства нет национальности вне зависимости от того, кем были потерявшие родителей дети.

«Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон, потому что война — это безумие», — сказал папа Франциск. «Я думаю о бедной девушке, которая взлетела на воздух из-за бомбы под сиденьем автомобиля в Москве», — добавил понтифик.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Автомобиль, за рулем которого она находилась, взорвался и сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

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