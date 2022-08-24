НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава Латвии призвал изолировать нелояльных русскоязычных

Источник:
ТАСС
384 2
Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги.

«С начала [СВО России на Украине] <...> в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача - разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — цитирует ТАСС Левитса.

Власти Риги во вторник демонтировали скульптуры советских воинов-освободителей в столичном парке Победы. Центральный обелиск мемориала пока еще на своем месте. Памятник планируют снести до 15 ноября 2022 года.

Дискуссия о сносе памятника возникла после начала специальной военной операции России на Украине. Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам будет демонтирован, после чего его ждет утилизация, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности.

Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов назвал решение властей Риги снести памятник воинам Советской армии проявлением варварства.

Еще по теме
МИД Китая раскрыл суть западной демократии цитатой Ленина
Турция заявила, что Крым должен перейти Украине
Мужа Нэнси Пелоси наказали за пьяное вождение
Россия показала доказательства ударов Украины по Запорожской АЭС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (2)
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
53
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
37
Зеленский выдвинул России ультиматум