Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги.

«С начала [СВО России на Украине] <...> в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача - разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — цитирует ТАСС Левитса.

Власти Риги во вторник демонтировали скульптуры советских воинов-освободителей в столичном парке Победы. Центральный обелиск мемориала пока еще на своем месте. Памятник планируют снести до 15 ноября 2022 года.

Дискуссия о сносе памятника возникла после начала специальной военной операции России на Украине. Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник советским воинам будет демонтирован, после чего его ждет утилизация, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности.

Постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов назвал решение властей Риги снести памятник воинам Советской армии проявлением варварства.