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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Турция заявила, что Крым должен перейти Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Крым должен вновь стать частью Украины, если между этой страной и Россией будет подписано соглашение, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», — цитирует турецкий телеканал TRT интервью Калына телекомпании CNN.

По его словам, аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своей целью организовать переговоры главы России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «разрешить кризис».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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