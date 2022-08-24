Турция заявила, что Крым должен перейти Украине

Крым должен вновь стать частью Украины, если между этой страной и Россией будет подписано соглашение, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», — цитирует турецкий телеканал TRT интервью Калына телекомпании CNN.

По его словам, аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своей целью организовать переговоры главы России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы «разрешить кризис».