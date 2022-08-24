Задержан экс‑мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Силовики задержали бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова сказала, что не может подтвердить информацию, так как сама узнала о задержании от журналистов. «Я сама узнала от журналистов, не знаю. Мне нужно как минимум узнать», — уточнила она.

Суд трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей. Также его оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Затем он был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы». После этого бывший чиновник занимался общественной деятельностью.