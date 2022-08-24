Стоимость нефти подскочила выше 100 долларов

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Эту отметку Brent уже преодолевала 12 августа 2022 года. Потом цена начала падать. Нынешний трен на повышение происходит на фоне новостей о том, что в ближайшее время участники ОПЕК+ начнут прорабатывать условия нового соглашения по регулированию мирового нефтяного рынка.

У стран альянса есть все инструменты, включая сокращение добычи, чтобы сделать свою работу более эффективной после 2022 года, приводит «Российская газета» слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бен Сальмана.

Таким образом экспортеры выразили уверенность, что с 2023 года на нефтяном рынке не произойдет очередной коллапс из-за перепроизводства или, наоборот, дефицита сырья.