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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия показала доказательства ударов Украины по Запорожской АЭС

Источник:
ТАСС
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Россия представила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН», — цитирует ТАСС Небензю.

Постпред России на заседании также перечислил обстрелы Запорожской АЭС, совершенные Украиной в последние дни.

«22 августа нанесен удар БПЛА в район лабораторно-бытового корпуса №2. Кроме того, из американского дальнобойного артиллерийского оружия обстреляна ТЭС в Энергодаре, по имеющимся сведениям, один мирный житель погиб, один был ранен», — обратил внимание Небензя на последствия последнего обстрела.

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