НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

России спрогнозировали дефицит сайры

Источник:
Sibnet.ru
509 4
Фото: Newspaper

Россия в этом году может остаться без сайры, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Ведомство отметило, что российский рыбопромысловый флот пока не приступил к ее промыслу.

Вопрос обсуждался на заседании штаба по организации добычи сайры, скумбрии, сардины, иваси. «К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономическую зону», — говорится в сообщении.

В настоящее время в открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонн.

Между тем в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры — дорогую рыбу производители массово подменяют более дешевой сельдью.

Еще по теме
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
Производитель пельменей из Федосихи застолбил географическое название
Кофейни Starbucks в России получили новое имя
Сибирский фермер вырастил арбузы вопреки санкциям
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Клиенты Wildberries возмутились новым штрафом за возврат
Женщина отрастила волосы длиной с девятиэтажку
Зеленский выдвинул России ультиматум
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
80
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
54
Россия прирастет новыми федеральными округами
51
Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России
42
Дочь идеолога «русского мира» Дугина погибла во взорвавшемся авто
37
Зеленский выдвинул России ультиматум