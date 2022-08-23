России спрогнозировали дефицит сайры

Россия в этом году может остаться без сайры, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Ведомство отметило, что российский рыбопромысловый флот пока не приступил к ее промыслу.

Вопрос обсуждался на заседании штаба по организации добычи сайры, скумбрии, сардины, иваси. «К промыслу сайры российские суда не приступали, и, как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать захода сайры в российскую экономическую зону», — говорится в сообщении.

В настоящее время в открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии. Нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонн.

Между тем в российских магазинах все чаще стали появляться фальсифицированные консервы из сайры — дорогую рыбу производители массово подменяют более дешевой сельдью.