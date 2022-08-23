Microsoft описала новый способ взлома компьютеров

Новый способ взлома компьютеров с целью массового майнинга криптовалюты обнаружили исследователи из группы по кибербезопасности Microsoft 365 Defender, следует из опубликованного отчета с результатами расследования.

Речь идет об использовании зловредного ПО под названием криптоджекеры. Вирус внедряется в компьютер и использует ресурсы устройства жертвы для майнинга — в первую очередь, программу «notepad.exe».

Это встроенный в операционную систему софт для ведения текстовых заметок. После внедрения программа для майнинга автоматически запускается при каждом включении компьютера.

Специалисты подчеркнули, что новая версия Microsoft Defender уже научилась блокировать такой вид криптоджекеров, фиксируя повышенную нагрузку на процессор.