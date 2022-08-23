Врач посоветовала стимулирующие выработку коллагена продукты

Коллаген в добавках стал популярным для сохранения здоровья и молодости, но для его синтеза достаточно самых простых продуктов, сообщила Sibnet.ru врач-ревматолог «Инвитро-Воронеж» Елена Лебедева.

Коллаген — основа и строительный материал для всех соединительных тканей человека: от костей до ногтей. После 25-35 лет производство этого белка значительно снижается. Симптомы дефицита — сухая кожа, глубокие морщины, ограничение подвижности суставов.

«Организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно», — отметила Лебедева.

В образовании коллагена участвуют различные ферменты, для этого необходимы: аминокислоты, витамины группы В, С, Е, Д3, микро и макроэлементы — сера, цинк, железо, медь, бор, кальций, магний.

«Все это содержится в рыбе, особенно жирных сортов, мясе (говядина, индейка, курица), яйцах, овощах, зелени, фруктах, крупах, семечках, орехах, молочных продуктах», — сообщила врач.