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Врач посоветовала стимулирующие выработку коллагена продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Коллаген в добавках стал популярным для сохранения здоровья и молодости, но для его синтеза достаточно самых простых продуктов, сообщила Sibnet.ru врач-ревматолог «Инвитро-Воронеж» Елена Лебедева.

Коллаген — основа и строительный материал для всех соединительных тканей человека: от костей до ногтей. После 25-35 лет производство этого белка значительно снижается. Симптомы дефицита — сухая кожа, глубокие морщины, ограничение подвижности суставов.

«Организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно», — отметила Лебедева.

В образовании коллагена участвуют различные ферменты, для этого необходимы: аминокислоты, витамины группы В, С, Е, Д3, микро и макроэлементы — сера, цинк, железо, медь, бор, кальций, магний.

«Все это содержится в рыбе, особенно жирных сортов, мясе (говядина, индейка, курица), яйцах, овощах, зелени, фруктах, крупах, семечках, орехах, молочных продуктах», — сообщила врач.

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