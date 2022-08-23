Директор «Москвича» пообещал собственную автомобильную платформу

Московский автомобильный завод «Москвич» разработает собственную платформу, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин в телеграм-канале. Это будет электромобиль.

«Готовимся дать старт работе по созданию собственной платформы электромобиля под брендом "Москвич"», — написал Пронин.

Он подтвердил планы завода о том, что крупноузловую сборку 600 автомобилей наладят на предприятии до конца 2022 года. Из них 200 машин будут электромобилями.

Под понятием платформа в автомобильной промышленности подразумевается целый набор узлов и агрегатов (включая подвеску, рулевое, двигатель и прочее), которые позволяют создавать совершенно разные модели.