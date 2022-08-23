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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Директор «Москвича» пообещал собственную автомобильную платформу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Дмитрия Пронина

Московский автомобильный завод «Москвич» разработает собственную платформу, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Пронин в телеграм-канале. Это будет электромобиль.

«Готовимся дать старт работе по созданию собственной платформы электромобиля под брендом "Москвич"», — написал Пронин.

Он подтвердил планы завода о том, что крупноузловую сборку 600 автомобилей наладят на предприятии до конца 2022 года. Из них 200 машин будут электромобилями.

Под понятием платформа в автомобильной промышленности подразумевается целый набор узлов и агрегатов (включая подвеску, рулевое, двигатель и прочее), которые позволяют создавать совершенно разные модели.

Тема: Русские машины
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Asd10

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Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

GammiPluh

Сам придумал? военно-кадровый кризис не то что не грозит наступить, даже намека нет...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред