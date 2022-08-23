Исторический сериал «Елизавета» покажут на «России»

Историческая сага «Елизавета» выйдет на канале «Россия» 29 августа, сообщила пресс-служба телеканала. Премьера должна была состояться еще в марте, но была отложена.

Сериал «Елизавета», где юную императрицу сыграла актриса Юлия Хлынина, расскажет о восхождении на трон дочери Петра I.

#Кинематограф Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей

Сюжет будет сосредоточен на личной драме Елизаветы. После смерти Петра I 16-летняя наследница должна принять правление Россией, но у цесаревна влюблена и не желает себе судьбы императрицы.

Юной Елизавете придется столкнуться с предательством и разочарованием, чтобы принять свою судьбу — править государством и спасти Отечество от хаоса и смуты.

«В первую очередь это история любви юной Елизаветы. Главный конфликт, на который нанизывается все остальное, — в том, что власть ей не нужна. Мы не стремились специально к исторической достоверности, хоть и не отклонялись от нее», — цитирует пресс-служба «России» режиссера сериала Дмитрия Иосифова.

Кроме Хлыниной ключевые роли в сериале «Елизавета» исполнили Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков, Ангелина Поплавская.