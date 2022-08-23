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Дзюба забил гол в дебютном матче в чемпионате Турции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба отличился в дебютном матче за турецкий клуб «Адана Демирспор» — он забил гол.

Первым матчем для Дзюбы в новом клубе стала встреча с «Фенербахче». Нападающий вышел в стартовом составе, а мяч отправил в ворота соперников на 66-й минуте. Но «Адана Демирспор» все же проиграла со счетом 4:2.

Дзюба стал игроком турецкого клуба 18 августа. Соглашение подписано на один сезон с опцией продления на год. По информации СМИ, зарплата форварда составит 1,5 миллиона евро в год.

«Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это», — сообщил спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк.

В конце мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита», он и клуб не сошлись во мнении о зарплате. В 2021 году его перестали вызывать в сборную России, так как после неудачи на Евро-2020 главным тренером вместо Станислава Черчесова был назначн Валерий Карпин.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???