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Аналитик предсказал скорое ослабление рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тенденция к ослаблению рубля может усилиться в начале осени, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Рубль в ближайшее время укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей, сказал Зварич. Но после пика национальная валюта может перейти к ослаблению, отметил эксперт.

По его словам, эта тенденция началась в июле. Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия. Эксперт подчеркнул, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.

Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны, пояснил эксперт.

В результате доллар к концу осени может закрепиться на отметке выше 70 рублей, заключил Зварич.

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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???