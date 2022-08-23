Аналитик предсказал скорое ослабление рубля

Тенденция к ослаблению рубля может усилиться в начале осени, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
Рубль в ближайшее время укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей, сказал Зварич. Но после пика национальная валюта может перейти к ослаблению, отметил эксперт.
По его словам, эта тенденция началась в июле. Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия. Эксперт подчеркнул, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.
Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны, пояснил эксперт.
В результате доллар к концу осени может закрепиться на отметке выше 70 рублей, заключил Зварич.
Asd10Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...
Asd10Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....
Nik3316занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был
Asd10Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???