Аналитик предсказал скорое ослабление рубля

Тенденция к ослаблению рубля может усилиться в начале осени, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

Рубль в ближайшее время укрепится на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа, что, вероятно, приведет к падению доллара ниже 55 рублей, сказал Зварич. Но после пика национальная валюта может перейти к ослаблению, отметил эксперт.

По его словам, эта тенденция началась в июле. Ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума говорит о появлении некоего ценового равновесия. Эксперт подчеркнул, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.

Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны, пояснил эксперт.

В результате доллар к концу осени может закрепиться на отметке выше 70 рублей, заключил Зварич.