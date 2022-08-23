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Объявлена дата премьеры четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» стартует на канале «Россия» 2 сентября, зрителей ждут некоторые изменения в формате проекта, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам проекта, участники поют перед сотней жюри. Цель конкурсантов — заставить как можно больше судей им подпевать. В репертуаре исполнителей только хиты, но за три сезона лишь шести вокалистам удалось поднять всех членов жюри.

В новом сезоне появятся два полуфинала, которые дадут возможность участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить свои позиции в финале.

По традиции, в каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными суперзвездами. Телезрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Алсу, Дмитрия Маликова, Кристины Орбакайте, Олега Газманова, Любови Успенской, Алексея Воробьева, Burito и группы Artik&Asti.

Ведущий шоу — Николая Басков. Возглавлять жюри будет Сергей Лазарев. Также среди известных артистов в жюри сядут Родион Газманов, Алексей Глызин, Наталья Гулькина, «Сестры Зайцевы», Саша Стоун, Миша Konfuz, Антон Зацепин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков, Евгения Отрадная, DJ Грув.

Премьера четвертого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» — 2 сентября в 21.30 на канале «Россия».

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Топ комментариев

Asd10

Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...

Asd10

Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....

Nik3316

занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был

Asd10

Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???