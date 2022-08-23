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Олег Табаков воспитывал артистов похоронами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mos.ru / CC BY 4.0

Олег Табаков, как педагог, учил своих студентов сопереживать особым способом. Он заставлял ходить их на кладбище. Об этом рассказал его коллега Авангард Леонтьев.

«Табаков наших студентов всегда гонял на похороны. Когда умирал какой-нибудь корифей МХАТа, Олег Павлович говорил: "Я отменяю занятия. Пойдите проводите. Это полезно для артистов". Не всякому дано — сопереживать. Многие черствы, холодны, железобетонны. А другие — раз! — и в слезы. Такие годятся в артисты», — сказал Леонтьев «Каравану историй».

Табаков умер в 2018 году в возрасте 82 года. Он был не только актером и режиссером, но и руководил двумя театрами — МХТ имени Чехова и «Табакеркой» (Московский театр под руководством Олега Табакова).

Актерское мастерство Табаков преподавал больше 40 лет. Среди известных актеров, кто у него учился, — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Кристина Бабушкина.

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