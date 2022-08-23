Сервис аудиокниг Storytel уйдет из России

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Шведский сервис аудиокниг и подкастов Storytel покинет российский рынок 1 октября, говорится в обращении компании к подписчикам.
«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — цитирует РБК письмо Storytel.
Издание отмечает, что средства за неиспользованные дни подписки на Storytel будут возвращены клиентам. Также после прекращения работы сервиса в России подписчики получат три месяца бесплатного доступа к сервису «Литрес».
Storytel — один из самых крупных мировых подписных сервисов аудио- и электронных книг. В России сервис начал работать в 2017 году.
Asd10Че та его заклинило. Который раз об одном и том же. Он что, до сих пор уверен, что весь из себя кому...
Asd10Очень многое. К примеру не пыркаться на Россию, так как не фик. А зеля просто жалок и повинен смерти....
Nik3316занимать должность и быть, разные вещи... пока он только хороший клоун кем и был
Asd10Очень глубокомысленно и географически верно сказал твой Марк Валерий. Он тоже из древних укров???