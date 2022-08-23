Сервис аудиокниг Storytel уйдет из России

Шведский сервис аудиокниг и подкастов Storytel покинет российский рынок 1 октября, говорится в обращении компании к подписчикам.

«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — цитирует РБК письмо Storytel.

Издание отмечает, что средства за неиспользованные дни подписки на Storytel будут возвращены клиентам. Также после прекращения работы сервиса в России подписчики получат три месяца бесплатного доступа к сервису «Литрес».

Storytel — один из самых крупных мировых подписных сервисов аудио- и электронных книг. В России сервис начал работать в 2017 году.