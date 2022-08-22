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Патрушев предрек США дефолт

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Госдолг США из-за работающего печатного станка превысил 30 триллионов долларов, что может привести страну к скорому дефолту, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По оценкам секретаря Совбеза, за время пандемии США напечатали 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро, из-за чего произошел рост цен на продовольствие и топливо. Это повлияло на ситуацию во всем мире.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены»,— сказал Патрушев.

Государственный долг США 2 февраля 2022 года впервые превысил отметку в 30 триллионов долларов. На середину августа госдолг США составляет более 30,73 триллиона долларов, следует из данных американского министерства финансов.

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