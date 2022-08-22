Путин оценил убийство дочери Дугина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье убитой Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, сообщает пресс-служба Кремля.

«Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин также назвал убийство Дарьи Дугиной «подлым» и «жестоким». «Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, ее единомышленники и соратники», — подчеркнул президент.

Президентская телеграмма адресована Александру Дугину и его жене, переводчице Наталье Мелентьевой.