Евросоюзу предложили полное эмбарго на российские энергоносители

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза должен включать комплексное эмбарго на поставку любых энергоресурсов из России, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам в эфире национального канала Vikerraadio, также необходимо окончательно отделить российские банки от системы SWIFT и расширить списки российских лиц, находящихся под европейскими санкциями.

Глава МИД Эстонии также предложил запретить российским гражданам въезд на территорию Евросоюза. Он подчеркнул, что семи пакетов санкций оказалось недостаточно, поэтому необходимо дальнейшее давление на Россию.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел запрет на импорт российского угля с 1 августа 2022 года. Шестой пакет антироссийских санкций включил эмбарго на нефть, однако запрет вступит в силу постепенно.