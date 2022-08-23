Форум «Технопром» в Новосибирске покажет ответ на санкции

Международный форум технологического развития «Технопром» стартует во вторник, в первый день работы форума начнет работу выставка инновационных технологий и решений, которые призваны показать замену санкционным товарам и технологиям.

Ключевым событием первого дня станет пленарное заседание «Что нужно для достижения технологического суверенитета России?». Ранее власти Новосибирской области говорили, что на «Технопроме-2022» покажут реальные результаты, сложившиеся в российской технологической практике, достойный ответ на западные санкции по многим направлениям.

Основную программу «Технопрома-2022», который пройдет с 23 по 26 августа, составят десять треков, в числе основных – актуальные вопросы научно-технологической политики, а также – проекты мегасайенс, зеленая экономика, продовольственная безопасность, медицина высоких технологий, научно-технологическая и производственная кооперация и другие темы.

Главный стенд выставки будет выполнен в форме новосибирской синхротронной установки СКИФ. На стенде будут представлены модели реального оборудования СКИФа, которое будет установлено уже в 2023 году.