Документы в суд разрешили подавать онлайн

Россияне смогут подавать заявления в суд в дистанционном формате, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Возможность будет реализована через автоматизированную систему «Правосудие» и позволит направлять документы из дома или МФЦ, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Отмечается, что это позволит существенно уменьшить издержки.

Проект запущен по результатам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде и российскими регионами пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».

Как показывает статистика, такой формат оказался востребованным у граждан. «Только за 2021 год в систему пользовательского сопровождения МФЦ поступило 2,4 миллиона обращений», — отмечается в сообщении.