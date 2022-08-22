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Умер 100-летний актер Николай Лебедев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Театра имени Моссовета

Актер театра и кино Николай Лебедев скончался в воскресенье, 21 августа, на 101 году жизни, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.

«Его уход большая потеря для всего нашего коллектива», — говорится в сообщении. На сцене Театра имени Моссовета Лебедев служил более 60 лет.

Также у Лебедева за плечами около 40 фильмов. Среди наиболее известных, где он снимался, «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж».

Причины смерти актера не сообщаются. Прощание с Николаем Лебедевым состоится 24 августа в 11.00 (по мск) в театре.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))

Alhazred

Странный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))