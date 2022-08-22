Умер 100-летний актер Николай Лебедев

Актер театра и кино Николай Лебедев скончался в воскресенье, 21 августа, на 101 году жизни, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.

«Его уход большая потеря для всего нашего коллектива», — говорится в сообщении. На сцене Театра имени Моссовета Лебедев служил более 60 лет.

Также у Лебедева за плечами около 40 фильмов. Среди наиболее известных, где он снимался, «Нормандия-Неман», «Ровесник века», «Евдокия», «Синяя тетрадь», «Тишина», «Освобождение», «Выбор цели», «Вечный Зов», «Экипаж».

Причины смерти актера не сообщаются. Прощание с Николаем Лебедевым состоится 24 августа в 11.00 (по мск) в театре.