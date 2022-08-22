Заключенные СИЗО в Кемерове взяли заложников

Заключенные следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения, их освободили через несколько часов.
В воскресенье восемь человек из числа обвиняемых по тяжким преступлениям заблокировали в камере СИЗО двух сотрудников учреждения. Арестанты затащили конвоиров к камеру, когда открыли дверь для проверки, говорил источник ТАСС в экстренных службах.
Изначально в плен попали три работника изолятора, но одного удалось быстро освободить. Заключенные требовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководство ФСИН.
Через несколько часов пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщила, что заложники освобождены, никто не пострадал.
Следственный изолятор №1 находится в Заводском районе Кемерова, это единственным подобное учреждение в областном центре. В начале июня больше 80 заключенных этого СИЗО заявили, что объявляют голодовку. Они обвиняли сотрудников изолятора в избиениях, а также в изнасиловании одного из заключенных с помощью дубинки.
mosquito__2010Вообще страх потеряли эти иркуты.
seNkabbэто дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))
Asd10Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))
AlhazredСтранный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))