Заключенные СИЗО в Кемерове взяли заложников

Заключенные следственного изолятора в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников исправительного учреждения, их освободили через несколько часов.

В воскресенье восемь человек из числа обвиняемых по тяжким преступлениям заблокировали в камере СИЗО двух сотрудников учреждения. Арестанты затащили конвоиров к камеру, когда открыли дверь для проверки, говорил источник ТАСС в экстренных службах.

Изначально в плен попали три работника изолятора, но одного удалось быстро освободить. Заключенные требовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководство ФСИН.

Через несколько часов пресс-служба ГУ ФСИН по Кемеровской области сообщила, что заложники освобождены, никто не пострадал.

Следственный изолятор №1 находится в Заводском районе Кемерова, это единственным подобное учреждение в областном центре. В начале июня больше 80 заключенных этого СИЗО заявили, что объявляют голодовку. Они обвиняли сотрудников изолятора в избиениях, а также в изнасиловании одного из заключенных с помощью дубинки.