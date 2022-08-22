Шольц заверял Путина, что Украины не будет в НАТО еще 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц перед специальной операцией на Украине заверял президента России Владимира Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.

НАТО никогда не представляло угрозы для России, цитирует Die Welt Шольца, выступившего на дне открытых дверей в Ведомстве федерального канцлера.

Политик отверг обвинения в том, что Североатлантический альянс не заботится об интересах России. Шольц считает предлог для ввода войск на Украину «совершенно абсурдным».

При каких обстоятельствах Шольц обсуждал с Путиным членство Украины в НАТО, не сообщается. Как уточнил немецкий политик, он проводит переговоры с российским президентом «как и многие другие». По его словам, в вопросе вступления Украины в НАТО «была полная ясность».

Шольц и Путин общались 15 февраля, когда канцлер он приехал в Москву для обсуждения украинского кризиса.