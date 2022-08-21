Мошенники придумали автоподставу со стояночным тормозом

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Стоп-сигналы не загораются при использовании стояночного тормоза, этим решили пользоваться мошенники, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.
В таких автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником, рассказал Васильев агентству «Прайм».
По его словам, необходимо наблюдать за машиной спереди, если она обладает «на кузове признаками мелких аварий, затонирована, и ее водитель двигается рывками.
Если водитель заподозрил подставу, ему следует уменьшить скорость, перестроиться в другой ряд, а также включить аварийную сигнализацию при необходимости и припарковаться на обочине.
mosquito__2010Вообще страх потеряли эти иркуты.
Siberian sinnerНадеюсь майор ФСБ, курирующий сибнет, не забудет этого твоего коммента в поддержку терроризма.
seNkabbэто дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))
Asd10Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))