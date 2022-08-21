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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Мошенники придумали автоподставу со стояночным тормозом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоп-сигналы не загораются при использовании стояночного тормоза, этим решили пользоваться мошенники, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

В таких автоподставах используются либо не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником, рассказал Васильев агентству «Прайм».

По его словам, необходимо наблюдать за машиной спереди, если она обладает «на кузове признаками мелких аварий, затонирована, и ее водитель двигается рывками.

Если водитель заподозрил подставу, ему следует уменьшить скорость, перестроиться в другой ряд, а также включить аварийную сигнализацию при необходимости и припарковаться на обочине.

Тема: Дорожные войны
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Авто #Автоправо
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Siberian sinner

Надеюсь майор ФСБ, курирующий сибнет, не забудет этого твоего коммента в поддержку терроризма.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))