Эрдоган собрался перенести выборы в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается организовать досрочные выборы главы государства, так как доверие к нему снижается.

«Существует несколько признаков того, что президент Эрдоган, вероятно, предпочтет выборы в этом году, вероятно, осенью. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе», — пишет Die Welt со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

Причиной для проведения досрочных выборов считается возможный выход Турции из экономического кризиса благодаря летним доходам от туризма. Зимой же настроения избирателей могут измениться в негативную сторону для президента, поскольку жители Турции столкнутся с ростом цен на энергию из-за проблем с обменным курсом национальной валюты.

«Международная деятельность Эрдогана в качестве посредника между Западом и Россией, его угрозы вторжения на север Сирии и повторная отправка газового судна в Восточное Средиземноморье также являются признаками того, что президент Турции хочет продемонстрировать силу и поднять свои шансы в преддверии выборов», — отмечается в статье.

При этом поможет ли Эрдогану победить возможное улучшение экономической ситуации неизвестно, в последнее время доверие населения к президенту и его партии значительно снизилось из-за проблем государства. Согласно последним опросам, рейтинг правящей «Партии справедливости и развития» составляет 27,7% против 28,2% у «Республиканской народной партии» — крупнейшей оппозиционной партии в стране.

Следующие президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 23 июля 2023 года. Для Реджепа Тайипа Эрдогана это будут третьи выборы на пост президента.