Автоэксперт сообщил о закрытии проекта электромобиля Zetta

Компания Zetta закрыла проект массового отечественного электромобиля, который поддерживал Минпромторг, сообщил автор телеграм-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«"Зетте"Минпромторг пообещал полтора года тому назад выделить из ФРП (Фонд развития промышленности) недостающие 100 миллионов рублей. Но не выделил. Проект закрыт. В России электромобили Zetta производиться не будут», — написал Цыганов.

По его данным, авторы Zetta собрали пять электромобилей, также есть один недостроенный каркас.

«Когда я впервые поездил на "Зетте", она походила на самоделку, выпиленную лобзиком. Последние из собранных экземпляров выглядят много лучше», — поделился впечатлениями Цыганов.

Zetta — компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Сможет развивать скорость 120 километров в час. В базовой комплектации получит батарею на 200 километров хода. Создатели называли его цену в 550 тысяч рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобиля Zetta еще в первом квартале 2020 года, потом сроки несколько раз переносились.