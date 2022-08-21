Показ фильма Ренаты Литвиновой отменили «без комментариев»

Сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», об этом сама актриса и режиссер сообщила в телеграм-канале.

«Прокат, спецпоказ "Северного ветра" — все отменено. "Внезапно". Причины — без комментариев», — написала Литвинова.

Она опубликовала сообщение от представителя «Каро», где говорится об отмене спецпоказа 22 августа и проката фильма с 25 августа. Это произошло по «независящим» обстоятельствам, и сеть не может прокомментировать ситуацию.

«Северный ветер» вышел в прокат в феврале 2021 года. Он создан на основе одноименной пьесы Литвиновой. В центре сюжета — история женщин из матриархального клана. В фильме также сыграли Антон Шагин и Светлана Ходченкова. Музыку написала Земфира, которая ранее выступила против проведения российской военной операции на Украине.