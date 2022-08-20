Европейцев удивили забитые полки супермаркетов в России

Западные санкции никак не сказались на доступности продовольствия в России — полки российских магазинов буквально забиты продуктами, что удивляет европейцев.

«Зайти в супермаркет в Москве — все равно что оказаться в любом другом западном гастрономе. Полки плотно забиты. Покупатели могут без труда найти французские продукты или европейские вина», — передает телеканал France Info.

Ограничения не мешают российским компаниям поставлять продукты на рынок, при этом удалось избежать дефицита, а ассортимент магазинов практически не изменился.

Французские комментаторы отметили, что такая ситуация доказывает слабую изоляцию России. В частности, торговлю с российскими компаниями продолжает Китай, Индия, страны Азии и Африки.