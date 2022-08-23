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App Store удалил аналоги приложений Сбербанка и ВТБ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Glen Bledsoe / Attribution License

Аналоги мобильных приложений ВТБ и Сбербанка, которые позволяли клиентам пользоваться онлайн-услугами банков, пропали из магазина App Store для устройств на платформе iOS.

Аналог приложения «Сбербанк Онлайн» под названием «СБОЛ» появился в магазине на прошлой неделе. Аналог приложения «ВТБ Онлайн» под названием «Прайм баланс» стал доступен в мае.

Они были опубликованы в App Store после того, как мобильные приложения «ВТБ Онлайн» и «Сбербанк онлайн» стали недоступны для скачивания и обновления в магазине из-за санкций.

Несмотря на удаление аналогов, уже установленные приложения продолжают корректно работать. Так, в «СБОЛ» по-прежнему можно войти по номеру карты Сбербанка.

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