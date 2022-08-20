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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина применила отравляющие вещества против российских военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа "В"», — говорится в сообщении ведомства.

В целях установления причин отравления специалистами Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны проведен дополнительный анализ, подтвердивший искусственное происхождение яда.

Тема: Военная операция на Украине
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