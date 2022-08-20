Украина применила отравляющие вещества против российских военных

Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество — ботулотоксин типа "В"», — говорится в сообщении ведомства.

В целях установления причин отравления специалистами Главного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны проведен дополнительный анализ, подтвердивший искусственное происхождение яда.